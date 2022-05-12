В Самаре бухгалтер образовательного учреждения похитила 5 млн рублей

106

В рамках противодействия коррупционным проявлениям в сфере образования г. Самары, УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность главного бухгалтера одного из образовательных учреждений региона, причастной к хищению бюджетных средств.

Установлено, что указанное лицо, используя свои служебные полномочия, на протяжении трёх лет вносила в платёжные ведомости заведомо ложные сведения, в результате чего незаконно получила и в дальнейшем использовала в личных целях денежные средства, общий размер которых составил более 5 млн рублей.

В отношении данного должностного лица УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.