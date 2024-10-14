В Самаре будут судить участников группы, воровавшей из торговых точек

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Причиненный действиями обвиняемых ущерб превысил 859 000 рублей.

В Самаре в отделы полиции поступил ряд заявлений о хищении денежных средств и товаров народного потребления из магазинов, расположенных на территории Октябрьского и Железнодорожного районов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что профили ДНК и следы пальцев рук принадлежат ранее судимым за имущественные преступления жителям Самары.

Сотрудники уголовного розыска задержали пятерых злоумышленников.

В рамках начавшегося разбирательства выяснилось, что один из задержанных – местный житель 2003 года рождения, ранее неоднократно судимый, организовал группу, в которую вошли его знакомые. Выбрав торговую точку, злоумышленники разбивали окно или отжимали дверь, после чего проникали в помещение, забирали материальные ценности и денежные средства. В последствии похищенное продавалось случайным прохожим. Вырученные деньги распределялись между организатором и остальными тремя фигурантами 2002 и 2005 годов рождения. Так же полицейские установили, что 15-летний житель Самары не являлся членом организованной группы и лишь один раз участвовал в противоправном деянии.

Как выяснили полицейские, в период с сентября 2023 года по февраль текущего года подобным образом группой совершено более 8 противоправных деяний, в результате чего с магазинов похищены товары народного потребления различного наименования и денежные средства. Причиненный действиями обвиняемых ущерб превысил 859 000 рублей.

По всем фактам хищений чужого имущества возбуждены уголовные дела, которые расследованы и объединены в одно производство.