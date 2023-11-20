В Самаре будут судить серийного автовора

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому жителю Самары 1987 года рождения предъявлено обвинение в совершении четырех краж на общую сумму около 40 тысяч рублей.

По каждому факту сотрудниками полиции проведен необходимый комплекс мероприятий: опрошены потерпевшие, осмотрены места происшествий по указанным адресам, установлены и опрошены возможные очевидцы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска.

Так, первые два хищения произошли с промежутком в несколько дней в мае и июне текущего года. При опросе обвиняемого выяснилось, что мужчина, разбив стекло камнем или кулаком, проникал в автомобили, припаркованные во дворах жилых домов, и похищал из них видеорегистраторы.

Еще одна кража произошла в июле текущего года. Обвиняемый находился во дворе дома, расположенного на пр. Кирова, и увидел припаркованное транспортное средство. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, разбил переднее стекло, после чего открыл дверь и проник в салон. Завладев видеорегистратором, скрылся с места преступления.

Следователи установили, что похищенное имущество злоумышленник перепродавал случайным прохожим, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.