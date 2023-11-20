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В Самаре будут судить серийного автовора

20 ноября 2023 10:35
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В Самаре будут судить серийного автовора

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района,  СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому жителю Самары 1987 года рождения предъявлено обвинение в совершении четырех краж на общую сумму около 40 тысяч рублей.

По каждому факту сотрудниками полиции проведен необходимый комплекс мероприятий: опрошены потерпевшие, осмотрены места происшествий по указанным адресам, установлены и опрошены возможные очевидцы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска.

Так, первые два хищения произошли с промежутком в несколько дней в мае и июне текущего года. При опросе обвиняемого выяснилось, что мужчина, разбив стекло камнем или кулаком, проникал в автомобили, припаркованные во дворах жилых домов, и похищал из них видеорегистраторы.

Еще одна кража произошла в июле текущего года. Обвиняемый находился во дворе дома, расположенного на пр. Кирова, и увидел припаркованное транспортное средство. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, разбил переднее стекло, после чего открыл дверь и проник в салон. Завладев видеорегистратором, скрылся с места преступления.

Следователи установили, что похищенное имущество злоумышленник перепродавал случайным прохожим, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовные дела соединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.

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