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В Самаре будут судить лжериэлтора

23 августа 2022 13:56
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в Самаре будут судить лжериэлтора

В областной столице передали в суд уголовное дело в отношении 55-летней жительницы. Её обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, три аферы она провернула в 2018 году. Притворяясь риелтором, она обманула самарцев и украла их деньги.

— С некоторыми из обманутых жителей она была знакома. Одному из них она обещала помочь заключить сделку на покупку жилплощади. После получения от потерпевшего 980 тысяч рублей, женщина по надуманным причинам оставила деньги у себя. В другой раз лжериелтор предложила знакомой помочь с покупкой квартиры по сниженной цене, но не предупредила её о проблемах с владением на продаваемую недвижимость. Не зная об этом, подруга сначала передала аферистке 2 450 000 рублей, а потом ещё 300 тысяч, — поделились деталями дела в ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь мошеннице грозит до 6 лет лишения свободы за свои махинации, пишет 63.ру.

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