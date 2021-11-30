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В Самаре безработная отдала мошеннику более 1,5 млн рублей

30 ноября 2021 09:57
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В Самаре безработная отдала мошеннику более 1,5 млн рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработать на инвестиционных вложениях.


К сотрудникам самарской полиции, за помощью обратилась 33-летняя безработная женщина. Она сообщила, что неизвестный, используя сотовую связь и Интернет, предложил ей заработать. Для этого надо было, на одном из инвестиционных сайтах, вложить денежные средства. Поверив мошеннику, потерпевшая оформила кредит в размере 1 550 000р. и перевела деньги на счет, указанный аферистом. После этого неизвестный перестал выходить на связь По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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