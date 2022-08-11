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В Самаре 12-летнюю девочку обвинили в нападении с ножом на мать и сестру

11 августа 2022 12:52
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В Самаре 12-летнюю девочку обвинили в нападении с ножом на мать и сестру

В Самаре по факту нанесения множественных ножевых ранений местной жительнице 1982 года рождения и ее 4-летней дочери возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 10 августа 2022 года в медицинское учреждение города Самары из квартиры, расположенной в одном из жилых домов по улице Молодежной, в тяжелом состоянии были доставлены местная жительницы и ее малолетняя дочь с множественными телесными повреждениями в виде колото-резанных ранений в области расположения жизненно-важных органов. 

Следователями и криминалистами следственного управления в составе оперативно-следственной группы проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные предметы, которые могут иметь доказательственное значение по делу, назначен комплекс экспертиз. По предварительным данным, ранения могла нанести 12-летняя старшая дочь пострадавшей, в настоящее время девочка доставлена в отдел полиции, с ней работают психологи. 

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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