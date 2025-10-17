Я нашел ошибку
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах

17 октября 2025 10:54
75
Сотрудники МВД России совместно с ФСБ и полицейскими Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пресекли деятельность криминального синдиката. Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, используемая в преступных целях. Об этом информирует пресс-служба МВД РФ.

Предварительно установлено, что данная коммуникационная система функционировала в 11 регионах страны. Операторы терминалов получали указания через мессенджеры от анонимных кураторов, находящихся за рубежом. Россиянам предлагалась работа, либо подработка, якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса, пишет МК. 

Соискателям дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие с использованием устанавливаемых сим-карт, или без их физического присутствия. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно совершать звонки с номеров российских операторов связи для осуществления преступлений, включая телефонное мошенничество и ложные сообщения о терактах.

В ходе обысков оперативники изъяли 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы, представляющих доказательную базу. Часть изъятых сим-карт фигурирует в качестве улик по 30 уголовным делам.

В подразделения полиции доставлены 11 человек, предположительно причастных к этой противоправной схеме. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Также проводится проверка законности оформления изъятых сим-карт.

Теги: Мошенники

