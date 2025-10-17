В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах

75

Сотрудники МВД России совместно с ФСБ и полицейскими Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пресекли деятельность криминального синдиката. Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, используемая в преступных целях. Об этом информирует пресс-служба МВД РФ.

Предварительно установлено, что данная коммуникационная система функционировала в 11 регионах страны. Операторы терминалов получали указания через мессенджеры от анонимных кураторов, находящихся за рубежом. Россиянам предлагалась работа, либо подработка, якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса, пишет МК.

Соискателям дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие с использованием устанавливаемых сим-карт, или без их физического присутствия. Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно совершать звонки с номеров российских операторов связи для осуществления преступлений, включая телефонное мошенничество и ложные сообщения о терактах.

В ходе обысков оперативники изъяли 13 единиц сетевого оборудования, более 10 тысяч сим-карт и другие предметы, представляющих доказательную базу. Часть изъятых сим-карт фигурирует в качестве улик по 30 уголовным делам.

В подразделения полиции доставлены 11 человек, предположительно причастных к этой противоправной схеме. Рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанных операторов по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Также проводится проверка законности оформления изъятых сим-карт.