В Москве начали тестировать первый беспилотный поезд метро
Иномарка сбила пешехода в Промышленном районе Самары
Роскомнадзор опроверг сообщения об ограничении работы Telegram
От десятка яиц до дрели: какие подарки получали жительницы Самары на первом свидании
В Тольятти вор украл из магазина сладости на три тысячи рублей
В Самару идут крещенские морозы
Глава Минтранса: прямое авиасообщение между РФ и Малайзией запустят в 2026 году
Россия выручила рекордную сумму за 5 лет с продаж лекарств в Европу
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Первые поездки с пассажирами хотят запустить в 2027 году, а к 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро.

В Москве запустили тестирование первого в России беспилотного поезда метро, о чём сообщили в пресс-службе мэра Сергея Собянина. Мероприятие состоялось в электродепо «Аминьевское» — состав «Москва-2024» вышел на Большую кольцевую линию.

На начальном этапе поезд курсирует без пассажиров — в ночное время, с вагоновожатым и вне графика. Далее проведут ещё три этапа тестирования:

«В течение двух лет мы пройдем ещё три этапа, и в 2027 году поезд уже пойдёт как полностью беспилотный, без машиниста и в графике движения. А в 2030 году у нас целая линия метро будет уже беспилотная. То есть все поезда на этой линии будут беспилотные»,— рассказывает Собянин

Сейчас в ходе тестирования проверяются ключевые технологии: может ли поезд автоматически следить за скоростью и остановками, «видеть» людей и предметы на путях, определять нештатные ситуации и работать с диспетчерским центром в реальном времени, пишет rozetked.me.

