В Москве начали тестировать первый беспилотный поезд метро

Первые поездки с пассажирами хотят запустить в 2027 году, а к 2030 году ожидается запуск первой линии беспилотного метро.

В Москве запустили тестирование первого в России беспилотного поезда метро, о чём сообщили в пресс-службе мэра Сергея Собянина. Мероприятие состоялось в электродепо «Аминьевское» — состав «Москва-2024» вышел на Большую кольцевую линию.

На начальном этапе поезд курсирует без пассажиров — в ночное время, с вагоновожатым и вне графика. Далее проведут ещё три этапа тестирования:

«В течение двух лет мы пройдем ещё три этапа, и в 2027 году поезд уже пойдёт как полностью беспилотный, без машиниста и в графике движения. А в 2030 году у нас целая линия метро будет уже беспилотная. То есть все поезда на этой линии будут беспилотные»,— рассказывает Собянин

Сейчас в ходе тестирования проверяются ключевые технологии: может ли поезд автоматически следить за скоростью и остановками, «видеть» людей и предметы на путях, определять нештатные ситуации и работать с диспетчерским центром в реальном времени, пишет rozetked.me.