В РФ в 2024 году за террористические преступления осудили 870 человек

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В 2024 году российские суды приговорили по террористическим статьям 870 человек, в том числе 48 несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Уточняется, что 870 человек получили сроки по статьям 205-206 УК РФ о совершении теракта, прохождении обучения, содействии террористической деятельности и призывах к ней.

Из статистики следует, что среди осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, а также 17 человек старше 60 лет. Вместе с тем у 184 осужденных есть высшее образование, а 473 человек являются трудоспособными без постоянного источника дохода.

Непосредственно за осуществление терактов осуждены 75 человек, за склонение к терроризму и вербовку новых членов – 89 человек, за публичные призывы к терроризму – 410, а за обучение террористической деятельности – 46, пишет Смотрим.