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В Приволжском районе задержан вор-меломан

24 августа 2021 09:55
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В Приволжском районе задержан вор-меломан

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району с просьбой о помощи обратился местный житель. Мужчина пояснил, что у него из дома похищен музыкальный центр одной из известных марок.
Полицейские подробно опросили заявителя 1988 года рождения и его соседей, изъяли документы на музыкальный центр, установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют. В ходе осмотра придомовой территории стражи правопорядка обнаружили спрятанный в канаве музыкальный центр, который опознал заявитель. Эксперт внимательно осмотрел находку и изъял с поверхности техники след пальца руки.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о возможной причастности к происшествию ранее неоднократно судимого за кражи местного жителя 1999 года рождения, которого в день совершения преступления соседи видели около дома потерпевшего.

Задержанный местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина пояснил, что, возвращаясь с реки Волги и находясь под влиянием алкоголя, он решил совершить кражу в одном из домов, расположенных на набережной села Спасское Приволжского района. Для этого перелез через забор во двор дома и через приоткрытое окно в комнате проник внутрь жилища, откуда похитил музыкальный центр с двумя колонками. Похищенное спрятал в канаве напротив дома, решив позже забрать его и продать. Реализовать технику злоумышленник не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.
Виновнику грозит наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет.

Теги: кража уголовное дело

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