жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило   сообщение от местной жительницы 1992 года рождения об открытом хищении знакомым мужчиной принадлежащего ей сотового телефона стоимостью 13 200 рублей, в чехле которого находились 2 тысячи рублей.

Полицейские выехали по адресам возможного нахождения злоумышленника и к заявителю. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили женщину, установили возможных очевидцев и обстоятельства произошедшего.

Со слов сельской жительницы, когда она в вечернее время возвращалась домой с работы, то услышала шаги, обернулась и увидела молодого человека, ухаживания которого ранее отвергла. Он спровоцировал словесный конфликт, во время которого подобрал упавший у заявителя телефон и, несмотря на попытки женщины забрать свое имущество, скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали местного жителя, указанного потерпевшей, на одной из улиц районного центра. 

Во время допроса в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» безработный, ранее судимый за хранение запрещенных веществ 35-летний злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что хотел выяснить отношения, но разозлившись на женщину, забрал выпавший из ее рук телефон.  Вернувшись домой, испугался ответственности за хищение чужого имущества и выкинул его вместе с чехлом, банковской картой и деньгами в кусты. Сотрудники полиции изъяли похищенное в указанном им месте и вернули законной владелице.

В настоящее время группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району местному жителю вручена копия обвинительного акта, уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.

 

