в Приволжье мужчина украл телефон у бывшей избранницы

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местной жительницы 1992 года рождения об открытом хищении знакомым мужчиной принадлежащего ей сотового телефона стоимостью 13 200 рублей, в чехле которого находились 2 тысячи рублей.

Полицейские выехали по адресам возможного нахождения злоумышленника и к заявителю. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили женщину, установили возможных очевидцев и обстоятельства произошедшего.

Со слов сельской жительницы, когда она в вечернее время возвращалась домой с работы, то услышала шаги, обернулась и увидела молодого человека, ухаживания которого ранее отвергла. Он спровоцировал словесный конфликт, во время которого подобрал упавший у заявителя телефон и, несмотря на попытки женщины забрать свое имущество, скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали местного жителя, указанного потерпевшей, на одной из улиц районного центра.

Во время допроса в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» безработный, ранее судимый за хранение запрещенных веществ 35-летний злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что хотел выяснить отношения, но разозлившись на женщину, забрал выпавший из ее рук телефон. Вернувшись домой, испугался ответственности за хищение чужого имущества и выкинул его вместе с чехлом, банковской картой и деньгами в кусты. Сотрудники полиции изъяли похищенное в указанном им месте и вернули законной владелице.

В настоящее время группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району местному жителю вручена копия обвинительного акта, уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу.