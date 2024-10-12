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В Приволжье грабитель с ножом забрал из магазина алкоголь

12 октября 2024 12:56
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В Приволжье грабитель с ножом забрал из магазина алкоголь

В дежурную часть отдела полиции по Приволжскому району за помощью обратился представитель одной из торговых точек, расположенных в селе Приволжье и сообщил, что днем в торговый зал зашел неизвестный мужчина и открыто похитил с прилавка алкогольную продукцию. Минуя кассовую зону, злоумышленник направился к выходу. Неизвестный отказался оплачивать товар и угрожая кассиру ножом, покинул помещение.

Оперуполномоченные установили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен безработный местный житель 1982 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

Располагая информацией о его возможном месте нахождения, мужчину задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. У мужчины изъяли часть похищенного товара и нож. В ходе опроса злоумышленник в содеянном сознался.  

В настоящее время следственным отделением Отдела МВД России по Приволжскому району уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

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