Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году
Большинство владельцев дач, огородов и частных домов будут сажать картофель в этом году
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в краже денег из магазина
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемых в краже денег из магазина
Раскрыта стоимость билетов по новым международным рейсам из Сочи
Раскрыта стоимость билетов по новым международным рейсам из Сочи
Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику
Россияне в марте стали чаще покупать подержанную технику
Володин заявил об индексации пенсий с 1 апреля
Володин заявил об индексации пенсий с 1 апреля
В Похвистневском районе задержали наркозакладчика
В Похвистневском районе задержали наркозакладчика
Мошенники нашли новые способы обмана россиян
Мошенники нашли новые способы обмана россиян
Смертельное ДТП в Сергиевском районе: двое погибших
Смертельное ДТП в Сергиевском районе: двое погибших
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Похвистневском районе задержали наркозакладчика

27 марта 2022 12:16
144
В Похвистневском районе задержали наркозакладчика

Сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» во время оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» от местного жителя поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина 1986 года рождения может быть причастен к сбыту наркотических веществ.
С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым, задокументировали факты закладок на территории Похвистневского района, задержали злоумышленника и в присутствии понятых изъяли из тайников полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, упакованные в пластилин.
Согласно исследованию, проведенному в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что все изъятые вещества являются наркотическими - героин, общей массой свыше 3,4 грамм.
Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении местного жителя возбуждены шесть уголовных дел, они объединены в одно производство.


ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!
Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:
- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;
- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка деньги от наркозакладок отдавала матери на продукты
18 марта 2022, 13:46
Тольяттинка деньги от наркозакладок отдавала матери на продукты
В ходе опроса женщина пояснила, что получила через интернет информацию о местонахождении на территории города крупного тайника с наркотиком. Криминал
825
Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц
20 февраля 2022, 13:15
Житель Сызрани решил стать "закладчиком", но успел проработать лишь один месяц
В сети Интернет молодой человек увидел объявление о наборе курьеров и связался с оператором. Криминал
2074
В Самарской области сотрудники ГИБДД изъяли 1,5 килограмма синтетических наркотиков
17 февраля 2022, 14:00
В Самарской области сотрудники ГИБДД изъяли 1,5 килограмма синтетических наркотиков
Задержанный безработный, ранее не судимый житель города Туринска Свердловской области приобрел наркотики через сеть Интернет Криминал
1878
  • Консультант плюс
В центре внимания
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
27 марта 2022  11:32
Из-за метели в Самарской области объявили желтый уровень опасности
233
В Самарскую область прибыло ещё 322 вынужденных переселенца.
27 марта 2022  11:16
В Самарскую область прибыли ещё 322 вынужденных переселенца.
244
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
544
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
2133
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
798
Весь список