В Похвистневском районе задержали наркозакладчика

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Сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» во время оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» от местного жителя поступила информация о том, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина 1986 года рождения может быть причастен к сбыту наркотических веществ.

С целью проверки полученных сведений оперативники установили наблюдение за подозреваемым, задокументировали факты закладок на территории Похвистневского района, задержали злоумышленника и в присутствии понятых изъяли из тайников полиэтиленовые пакетики с порошкообразным веществом белого цвета, упакованные в пластилин.

Согласно исследованию, проведенному в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что все изъятые вещества являются наркотическими - героин, общей массой свыше 3,4 грамм.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении местного жителя возбуждены шесть уголовных дел, они объединены в одно производство.



ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».