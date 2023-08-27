В Похвистнево задержали 17-летнего курьера, работавшего на телефонных мошенников

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В Похвистнево сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве по схеме «Родственник в беде». 17-летний житель Оренбургской области выполнил функции курьера, похитив у пожилой женщины 150 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что несовершеннолетний за денежное вознаграждение, выполняя инструкции неустановленного куратора из переписки в мессенджере, приехал к пенсионерке и получил от нее деньги, которые якобы предназначались для передачи правоохранителям за не привлечение к ответственности виновной в ДТП родственницы.

74-летняя местная жительница находилась дома, когда ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного. Звонивший сообщил пенсионерке, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Мужчина убедил селянку, что избежать уголовного наказания можно, передав «стажеру» 150 тысяч рублей. Женщина, испугавшись, согласилась, назвала свой адрес проживания и номер сотового телефона.

Незнакомец общался с пенсионеркой по телефону, не давая связаться с дочерью, пока к ней на такси не приехал молодой человек. Женщина, следуя инструкциям передала курьеру все имеющиеся у нее сбережения, предварительно закутав их в полотенце, Когда «стажер» уехал, а его сообщник перестал звонить, селянка связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой мошенников.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, установили и опросили очевидцев, составили запросы в организации и получили ответы.

Выехав в рабочую командировку, полицейские задержали 17-летнего жителя Оренбургской области, который со своего телефона вызвал такси и воспользовался им для поездки в Самарскую область с противоправной целью. Допрошенный в качестве подозреваемого, задержанный пояснил, что похищенные у пенсионерки денежные средства он перевел на расчетные счета, указанные анонимным пользователем в социальной сети, оставив себе, по указанию злоумышленника, 5%.

Возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО