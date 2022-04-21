В Похвистнево мужчина предстанет перед судом за убийство соседа

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Следственным отделом Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1964 года рождения, обвиняемого в убийстве.

В феврале 2022 года в одном из многоквартирных домов Похвистнево, на почве взаимных оскорблений возник конфликт между обвиняемым и его соседом.

"В ходе ссоры обвиняемый взял кухонный нож и нанес мужчине, находившемуся на лестничной площадке перед входом в его квартиру, не менее 5 ударов, после чего закрыл дверь. Потерпевший проследовал к себе домой, где в последствие скончался от полученных травм. Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено утром следующего дня обвиняемым, который вызвал сотрудников полиции и сознался в совершенном преступлении", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО