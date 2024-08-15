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В подъезде тольяттинец напал на женщину и, сорвав с ее шеи золотую цепочку, скрылся

15 августа 2024 10:02
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В подъезде тольяттинец напал на женщину и, сорвав с ее шеи золотую цепочку, скрылся

Похищенное ювелирное изделие он сдал в ломбард.

В начале августа  текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась  с заявлением местная жительница  1983  года рождения, которая сообщила, что в подъезде дома на нее напал неизвестный мужчина  и сорвал с  шеи золотую цепочку. Сумма причинённого ущерба заявительница оценила свыше 25 000 рублей.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники уголовного розыска, опросили пострадавшую, произвели осмотр прилегающей территории, изъяли и изучили видеозаписи с камеры домофона, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник, изучили возможные пути его отхода, составили ориентировку с приметами среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности, изучили возможные пути его отхода. В этот же день мужчину задержали и доставали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный - ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1987 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что пошел на преступление из-за отсутствия денежных средств. Похищенное у женщины ювелирное украшение он сразу же сдал в ломбард.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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