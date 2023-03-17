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В Петербурге подростки с игрушечным пистолетом ограбили мужчину на 300 тыс. рублей

17 марта 2023 10:19
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В Петербурге подростки с игрушечным пистолетом ограбили мужчину на 300 тыс. рублей

Подростки, «вооруженные» игрушечным пистолетом, ограбили жителя Санкт-Петербурга на 300 тыс. рублей. Об этом стало известно в пятницу, 17 марта.

По информации «Известий», инцидент произошел вечером 13 марта на улице Зины Портновой. Банда подростков, угрожая мужчине пистолетом, похожим на настоящий, заставили его перевести им 301 500 рублей через банковское приложение.

Вскоре злоумышленники были задержаны. Банда состояла из гражданина Узбекистана и четырех жителей Санкт-Петербурга. В отношении них возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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