В Отрадном во время пьяной драки мужчина забил друга табуретом

В начале августа текущего года в дежурную часть Отдела МВД Отрадного поступило сообщение о преступлении, совершенном в одном из многоквартирных домов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили в помещении тело мужчины. В доме также находилась 79-летняя собственница квартиры. Полицейские установили личность погибшего — 56-летнего сына женщины.

Хозяйка помещения пояснила полицейским, что пришла к сыну в гости, обнаружила труп и вызвала сотрудников экстренных служб, также она пояснила, что покойный вел активный образ жизни. Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила не от естественных причин.

Оперативники тщательно осмотрели обстановку в помещении, записи в сотовом телефоне погибшего и установили круг его ближайшего общения. Изучив полученные сведения, сотрудники уголовного розыска предположили, что к причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего возможно причастен его знакомый – ранее судимый 44-летний, безработный мужчина. Его задержали.

Со слов задержанного, он с погибшим состоял в дружеских отношениях. В одну из встреч, в ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого он не сдержал эмоций и, взяв табуретку, нанес приятелю несколько ударов по голове. После этого они помирились и продолжили распивать алкоголь. Со слов мужчины, когда он уходил из квартиры, знакомый проводил его и закрыл дверь.

Подозреваемого сотрудники полиции доставили в Следственное управление СК России по Самарской области для проведения следственных действий.

Фото: ГУ МВД СО