В Отрадном полицейские задержали мужчину с марихуаной в кармане

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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г Отрадному на одной из улиц города задержали мужчину, который, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В присутствии понятых при личном досмотре у задержанного в кармане одежды обнаружили и изъяли листы растения похожего на марихуану. Растение направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством марихуана, массой 30 граммов.

Со слов задержанного наркотикосодержащее растение он нарвал на приусадебном участке и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

По данным полицейских, местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и к административной за потребление наркотических средств без назначения врача и за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании в связи с потреблением наркотических средств.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.