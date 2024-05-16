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В Отрадном оперативники изъяли героин

16 мая 2024 12:00
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В Отрадном оперативники изъяли героин

В мае текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному от неравнодушных граждан получили информацию о том, что безработный, ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ местный житель причастен к хранению наркотиков.

Во время оперативно-разыскных мероприятий, в дневное время на одной из улиц города Отрадного полицейские задержали 47-летнего предполагаемого злоумышленника, выявили у него признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Сотрудники полиции составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых гражданин добровольно выдал сверток из изоляционной ленты с порошкообразным веществом. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что это наркотик, который он приобрел для личного употребления.

Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество наркотическое средство - героин, массой свыше 1,6 грамма, что является значительным размером.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г.Отрадному в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка, изготовление, переработка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 трех лет.

Кроме того, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, мужчине судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей и прохождение курса лечения и реабилитации.

Теги: Стоп Наркотик

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