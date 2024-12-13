В Октябрьске задержали наркозависимую мать троих детей

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Оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Отрадному в октябре текущего года от неравнодушных граждан получили информацию о том, что ранее не судимая, наркозависимая, лишенная прав на троих несовершеннолетних детей местная жительница 1997 года рождения причастна к незаконному обороту запрещенных веществ.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых на одной из улиц города в дневное время задержали женщину, выявили у нее явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила категорическим отказом.

Задержанную для составления административного материала доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у нее сверток с кристаллическим веществом. Как пояснила женщина, изъятое – наркотик синтетического происхождения, так называемая «соль», который она купила и хранила для собственного употребления.

Изъятое у задержанной вещество, согласно результатам исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, является наркотическим средством – а-Пирролидиновалерофенон (PVP), в значительном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.