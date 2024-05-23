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В Новокуйбышевске вор украл из двух аптек кассовые ящики с выручкой

23 мая 2024 10:49
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В Новокуйбышевске вор украл из двух аптек кассовые ящики с выручкой

37-летний ранее неоднократно судимый местный житель проник в помещения нескольких аптек и забрал с собой 3 кассовых ящика с денежными средствами.

В начале года в утреннее время в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратились два владельца аптек на улицах Чернышевского и Горького и сообщили о том, что в помещения торговых точек проник неизвестный и выкрал три кассовых ящика, в одном из которых находилась выручка. Причиненный ущерб заявители оценили на сумму 8 000 рублей.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанным адресам, осмотрели места происшествия, изъяли следы и записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости от аптек. Со слов заявителей полицейские выяснили, что перед открытием они обнаружили разбитые стеклопакеты входных дверей, а внутри помещений отсутствовали ящики для денежных средств.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции совместно с экипажем вневедомственной охраны Росгвардии изучили видеозаписи и возможные пути отхода злоумышленника, после чего предположили, что мужчина может скрываться в частном секторе, расположенном вблизи одной из аптек. При подворовом обходе его задержали в одной из хозяйственных построек и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

37-летний ранее неоднократно судимый житель областной столицы не стал отрицать своей вины, признался в совершении преступного деяния и пояснил полицейским, что планировал сдать кассовые ящики в пункт металлопроката, а денежные средства потратить на алкоголь и продукты питания.

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по г. Новокуйбышевск в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.  

В настоящее время расследование уголовного дела окончено и с обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

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