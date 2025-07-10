В Новокуйбышевске рецидивист стрелял в людей из газового оружия

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Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску окончено предварительное расследование четырех уголовных дел, соединенных в одно производство, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ, ч.2 ст.213 УК РФ в отношении местного жителя, неоднократно ранее судимого за угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

В ноябре прошлого года в полицию поступили сообщения о нападениях на местных жителей. В течение нескольких дней произошло несколько похожих инцидентов: неизвестный злоумышленник использовал газовое оружие, распыляя перцовую смесь на своих жертв, после чего скрывался.

Первое нападение произошло, когда 37-летняя местная жительница пыталась защитить своего 15-летнего сына с собакой от агрессивного незнакомца. В результате женщина получила ожог шеи. Второе нападение – 71-летний мужчина не ответил на просьбу незнакомца «закурить» и злоумышленник выстрелил ему в щеку.

Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавших, осмотрели места происшествий, просмотрели видео с камер видеонаблюдения, установили возможных очевидцев, изъяли медицинские документы. Полицейские составили и распространили ориентировку на розыск с описанием примет злоумышленника.

Полицейские патрульно-постовой службы полиции находясь на маршруте патрулирования, заметили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым и доставили его в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам старшего лейтенанта юстиции Светланы Карпеевой, следователя СО ОМВД России по городу Новокуйбышевску, задержанный во время допроса рассказал о своих конфликтах с местными жителями. Он сообщил, что использовал приобретённое через Интернет газовое устройство в форме пистолета якобы для собственной «безопасности». Это устройство сделано из износостойкой пластмассы и предназначалось для распыления газа и свето-шумовых патронов.

В ходе расследования у подозреваемого полицейскими изъяты аэрозольное устройство, коробки с баллончиками и три корпуса отстрелянных сигнальных резьбовых патронов белого цвета.

В настоящее время расследование завершено, копия обвинительного заключения вручена подозреваемому, уголовное дело направлено в суд. На период предварительного следствия в отношении мужчины избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.