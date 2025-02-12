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В Новокуйбышевске осудили серийного магазинного вора

12 февраля 2025 12:07
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В Новокуйбышевске осудили серийного магазинного вора

Общий ущерб торговым организациям от противоправных действий злоумышленника составил  63 000 рублей.

Вступил в силу приговор жителю Новокуйбышевска, совершившему четырнадцать преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», и шесть - ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Полицейские установили: в период  с октября 2023 по март 2024 года житель Новокуйбышевска 1983 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления и за хранение наркотических веществ, примерно раз в десять дней наведывался в различные магазины города.

Злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забирал с открытых стеллажей по пять-восемь банок кофе или растительное масло, а также средства личной гигиены, шампуни и бальзамы. Затем проходил кассовую зону, не оплатив товар, и в дальнейшем распоряжался похищенным по собственному усмотрению.

Участковые уполномоченные полиции по каждому факту кражи проводили проверку, опрашивали очевидцев, изымали документацию, изучали записи с камер видеонаблюдения.

Согласно представленным документам, общий ущерб торговым организациям составил  63 000 рублей.

Изучив собранный материал, сотрудники полиции установили, что к хищениям причастен 41-летний местный житель. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Участковые уполномоченные полиции ранее неоднократно задерживали фигуранта за правонарушения, предусмотренные ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение». Он подвергнут несколько раз административному наказанию в виде штрафа в размере 3 000 рублей за каждое правонарушение. Административные наказания злоумышленником не исполнены.

Отделом дознания ОМВД России по городу Новокуйбышевску возбужденные в отношении злоумышленника уголовные дел расследованы и с обвинительным актом переданы в суд.

С учетом всех обстоятельств,  городской суд назначил жителю Новокуйбышевска  наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно. Кроме того, преступник обязан возместить материальный ущерб пострадавшим. Приговор вступил в законную силу.

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