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В Крутых ключах молодой человек едва не зарезал своего работодателя

25 мая 2022 21:06
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Теперь он ответит перед судом.

Следственным отделом по Красноглинскому району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека 2003 года рождения, обвиняемого в "покушении на убийство".

"2 марта 2022 года между обвиняемым и его бывшим работодателем, находившимися в районе одного из магазинов микрорайона Крутые ключи, на почве несогласия последнего с отказом молодого человека от дальнейшего выполнения работ произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту не менее 3 ударов  ножом в область расположения жизненно-важных органов. После совершения преступления молодой человек скрылся с места происшествия, побежал в свою съемную квартиру, где переоделся, после чего скрывался на территории Ульяновской области", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Потерпевший в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован. Благодаря грамотно оказанной медпомощи его жизнь была спасена.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СКР СО

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