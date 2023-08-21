В Красноярском районе рецидивистка похитила рюкзак с ноутбуком из чужой машины

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В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от местного жителя 1990 года рождения, который пояснил, что из его автомобиля «Лада Гранта» был похищен ноутбук. Ущерб заявитель оценил в 10000 тысяч рублей. Также мужчина рассказал, что ноутбук лежал в рюкзаке, который он обнаружил на улице не далеко от автомобиля.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя, изъяли и просмотрели камеры наружного наблюдения, расположенные рядом с местом парковки автомобиля. Одна из камер зафиксировала действия злоумышленницы. Полицейские проверили на причастность лиц, ранее привлекавшийся к ответственности за совершение аналогичных преступлений. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность подозреваемой и ее местонахождение. Сотрудники полиции задержали ранее судимую местную жительницу 1982 года рождения, проживающую в соседнем доме с потерпевшим, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина вину в содеянном признала и пояснила полицейским, что рядом с ее домом был припаркован открытый автомобиль, в салоне которого она увидела черный рюкзак и решила похитить. Ноутбук она сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на продукты питания.

Следственным отделением Отдела МВД России по Красноярскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.