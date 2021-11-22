В Красноярском районе разыскивают подозреваемого в краже электросамоката

174

Жительница Красноярского района обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который днем 20 октября текущего года около магазина, расположенного на улице Дзержинского 38, села Белозерки, Красноярского района похитил электросамоката «Kugoo S3».



Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения транспортного средства. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава территориального органа, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.



Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-35 лет, рост 170-180 см., среднего телосложения.

Был одет: куртка, брюки и шапка темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84657) 2-13-78, 89297058514 или 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.