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В Клявлинском районе двое залезли в кафе и украли еду и алкоголь

18 апреля 2023 12:03
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В Клявлинском районе двое залезли в кафе и украли всю еду и алкоголь

В начале апреля текущего года в вечернее время суток в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» поступило сообщение от администратора одного из кафе о том, что в помещение проник неизвестный и похитил продукты питания, напитки и алкоголь. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и прилегающую территорию. Выяснилось, что в помещение проникли, разбив окно. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял фрагменты следов обуви, следы пальцев рук. В экспертно-криминалистическом отделе МО МВД России «Клявлинский» при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, 35-летний местный житель ранее судим за угон, незаконное проникновение в жилище, кражи и грабежи, а 33-летний задержанный – за кражи, грабеж и незаконное проникновение в жилище.

Часть похищенных продуктов питания обнаружена и изъята оперативниками на квартире одного bp подозреваемых, а алкоголь и фрукты злоумышленники успели употребить.

В отношении задержанных следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В настоящий момент по ходатайству следствия 35-летнему фигуранту уголовного дела Клявлинским районным судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а 33-летнему – в виде заключения под стражу.

Теги: Кража

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