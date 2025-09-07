В Кировском районе Самары разбойник напал на пенсионерку, присевшую на скамейку

162

В Кировском районе Самары предъявлено обвинение в разбое ранее судимому местному жителю 1978 года рождения.

Его криминальная «карьера» началась в 1994 году. Полицейские обвиняют мужчину в том, что 13 июля 2025 текущего года около 10:20 он совершил хищение имущества пожилой женщины. Злоумышленник для осуществления противоправного умысла применил насилие опасное для жизни и здоровья жительницы Самары 1938 года рождения, которая после похода на рынок решила отдохнуть на скамейке, расположенной на пр. Металлургов областного центра.

Со слов потерпевшей, находившийся поблизости мужчина внезапно надавил пальцами на ее глаза, схватил за горло, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном, а из уха – серьгу и убежал.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили часть цепочки и кулон, которые выпали из рук злоумышленника. Кроме того, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили граждан, с которыми незадолго до нападения общался злоумышленник. После чего организовали мероприятия по задержанию ранее 15 раз судимого жителя Самары и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.