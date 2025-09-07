Я нашел ошибку
Главные новости:
возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Кировском районе Самары разбойник напал на пенсионерку, присевшую на скамейку

7 сентября 2025 11:26
162
В Кировском районе Самары разбойник напал на пенсионерку, присевшую на скамейку

В Кировском районе Самары предъявлено обвинение в разбое ранее судимому местному жителю 1978 года рождения.

Его криминальная «карьера» началась в 1994 году. Полицейские обвиняют мужчину в том, что 13 июля 2025 текущего года около 10:20 он совершил хищение имущества пожилой женщины. Злоумышленник для осуществления противоправного умысла применил насилие опасное для жизни и здоровья жительницы Самары 1938 года рождения, которая после похода на рынок решила отдохнуть на скамейке, расположенной на пр. Металлургов областного центра.

Со слов потерпевшей, находившийся поблизости мужчина внезапно надавил пальцами на ее глаза, схватил за горло, сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном, а из уха – серьгу и убежал.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили часть цепочки и кулон, которые выпали из рук злоумышленника. Кроме того, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили граждан, с которыми незадолго до нападения общался злоумышленник. После чего организовали мероприятия по задержанию ранее 15 раз судимого жителя Самары и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

 Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

