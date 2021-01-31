В Кинеле женщина пыталась склонить свою знакомую на путь наркоманки

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В конце января текущего года в полицию обратилась 30-летняя жительница Кинеля.

Женщина сообщила полицейским о склонении ее к употреблению наркотических средств со стороны ее знакомой и пояснила сотрудникам полиции, что она путём уговоров и морального воздействия склоняла заявительницу к употреблению наркотиков, рассказывая ей об оказываемом эффекте после их приёма.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинельский» установили местонахождение и задержали предполагаемую злоумышленницу. Ей оказалась ранее судимая безработная местная жительница 1990 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.