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В Кинеле посетитель украл сотовые телефоны с витрины

21 мая 2021 13:51
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В Кинеле посетитель украл сотовые телефоны с витрины

Общая сумма причиненного владельцу ущерба составила более 196 тысяч рублей.

6 мая текущего года в дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение о том, что неизвестным лицом совершена кража сотовых телефонов с витрины торговой точки одного из известных брендов.

Злоумышленник тяжелым предметом разбил окно и через образовавшийся проем незаконно проник в помещение торгового зала, откуда совершил кражу трех сотовых телефонов. Общая сумма причиненного владельцу торговой точки ущерба составила более 196 тысяч рублей.
Полицейские задержали ранее судимого за тяжкие имущественные преступления жителя Самары 1976 года рождения и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе допроса в качестве подозреваемого задержанный признал свою вину в хищении из салона сотовой связи и пояснил, что телефоны он продал случайным знакомым, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды. Мужчина по ходатайству органа следствия заключен под стражу, сообщает облМВД.

Теги: кража сотовый телефон уголовное дело

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