В Кинеле магазинного разбойника задержали росгвардейцы

155

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель, получил от дежурного сообщение о вооруженном нападении на магазин. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, преступник похитил из торговой точки на улице 50 лет Октября одежду стоимостью порядка 15 тысяч рублей.



По прибытии на место происшествия стражи правопорядка отсмотрели материалы камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Установив, как выглядел злоумышленник, патрульные начали его поиски. Отрабатывая кварталы, прилегающие к месту преступления, уже через полчаса после совершения нападения сотрудники Росгвардии задержали мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. При себе у жителя Самары 1974 года рождения имелась сумка, в которой находились вещи, похищенные из магазина, а также два предмета, похожих на пистолеты.



Росгвардейцы передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».