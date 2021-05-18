Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Стартовал прием заявок в арт-проект "Вторник 11:30"
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Угнанный в Петербурге кроссовер Hyundai нашли в Самарской области
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
В Тольятти из мастерской украли часы стоимостью 100 тысяч рублей
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Житель Новосибирска привез в Самарскую область полкило гашиша
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Пляжный сезон в Самаре откроют только 15 июня
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Суд отказался отпускать на свободу экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию Чистый двор»
Сотрудники УФСИН России по Самарской области организовали акцию «Чистый двор»
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.15
EUR 89.66
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле магазинного разбойника задержали росгвардейцы

18 мая 2021 09:37
155
В Кинеле магазинного разбойника задержали росгвардейцы

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель, получил от дежурного сообщение о вооруженном нападении на магазин. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, преступник похитил из торговой точки на улице 50 лет Октября одежду стоимостью порядка 15 тысяч рублей.

По прибытии на место происшествия стражи правопорядка отсмотрели материалы камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. Установив, как выглядел злоумышленник, патрульные начали его поиски. Отрабатывая кварталы, прилегающие к месту преступления, уже через полчаса после совершения нападения сотрудники Росгвардии задержали мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. При себе у жителя Самары 1974 года рождения имелась сумка, в которой находились вещи, похищенные из магазина, а также два предмета, похожих на пистолеты.

Росгвардейцы передали задержанного для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Следователями органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Теги: криминал разбой

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
12 мая 2021, 13:59
В Новокуйбышевске пьяная женщина избила ребенка
Вскоре по лицам и соцсетям удалось вычислить виновников происшествия. Материалы направили в полицию. Происшествия
576
Самарец хотел купить билеты, но лишился 15 700 рублей
11 мая 2021, 10:34
Самарец хотел купить билеты, но лишился 15 700 рублей
Остерегайтесь мошеннических схем при заказе услуг в сети Интернет. Криминал
428
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.
03 мая 2021, 14:25
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения на подростка в лифте
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Закон
911
В центре внимания
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
Здравоохранение
28
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
18 мая 2021  10:53
Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу идет с опережением графика
Строительство
136
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
17 мая 2021  13:33
В Самаре 21 мая распределят места в детских садах
Общество
278
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
17 мая 2021  12:59
В Самарской области за сутки на 17 мая выявлен 117 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
519
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
17 мая 2021  12:38
Из-за жары в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
Экология
278
Весь список