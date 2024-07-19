В Кинель-Черкасском районе задержали подозреваемую в краже из магазина

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Ранее неоднократно судимая жительница г. Отрадный похищенный товар продала случайному прохожему.

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов о хищении товара на сумму более 3 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изучив изъятые видеозаписи, сотрудники уголовного розыска установили личность возможной подозреваемой. Ей оказалась ранее неоднократно судимая за имущественные преступления 46-летняя жительница г. Отрадный. Располагая информацией о ее возможном местонахождении, полицейские задержали и доставили подозреваемую в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в содеянном признала полностью и пояснила, что похищенный товар она продала случайному прохожему, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.