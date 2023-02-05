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В Кинель-Черкасском районе у пассажира такси полицейские нашли наркотик

5 февраля 2023 12:22
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В Кинель-Черкасском районе у пассажира такси полицейские изъяли наркотик

Во время поездки автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В конце января текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на маршруте патрулирования, остановили для проверки автомобиль таксомоторной организации.

В салоне транспортного средства находились два пассажира, один из которых был в состоянии наркотического опьянения. Во время осмотра автомобиля в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли под ногами у пассажира, на коврике, сверток с изолентой красного цвета с белым веществом внутри. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 0,35 граммов. 

Полицейские задержали 45-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в ходе опроса пояснил, что утром принял имевшееся у него наркотическое вещество, а затем, зная геолокацию тайника-закладки на территории города, забрал оттуда еще один сверток. Позже он встретил приятеля и решил поехать к нему домой на такси. По дороге автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина испугался и выбросил сверток на коврик автомобиля.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Теги: Стоп Наркотик

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