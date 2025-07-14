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В Кинель-Черкасском районе у мужчины найдена пачка сигарет, в которой находились 11 патронов

14 июля 2025 13:29
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В Кинель-Черкасском районе у мужчины найдена пачка сигарет, в которой находились 11 патронов

Во время несения службы в селе Кинель-Черкассы участковый уполномоченный полиции О МВД России по Кинель-Черкасскому району, находясь на улице, задержал гражданина за административное правонарушение – мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте.

Для установления личности правонарушитель был доставлен в отдел полиции, что заставило его заметно нервничать. Участковым уполномоченным было принято решение о проведении досмотра задержанного.

В присутствии понятых у 66-летнего местного жителя была обнаружена пачка сигарет, в которой находились 11 патронов.

Мужчина пояснил, что обнаружил данные патроны возле мусорных баков, сложил в пачку из-под сигарет и забыл про них.

Изъятое оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, селянин незаконно хранил спортивно-охотничьи патроны для нарезного спортивного и охотничьего оружия, пригодные для стрельбы.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по Кинель-Черкасскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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