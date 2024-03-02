В Кинель-Черкасском районе пенсионерка вложила в инвестиции почти 2 млн - но деньги ушли мошенникам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Игроки самарских "Крыльев" вошли в расширенный состав сборной России
Игроки самарских "Крыльев" вошли в расширенный состав сборной России
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
Житель Шигонского района в ходе конфликта сломал ногу знакомой у нее дома
Житель Шигонского района в ходе конфликта сломал ногу знакомой у нее дома
К концу года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников
К концу года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников
В Аргентине закроют единственное в стране государственное новостное агентство
В Аргентине закроют единственное в стране государственное новостное агентство
Игорь Осинькин: В концовке игра раскрылась, могли забить мы, но шансом воспользовался соперник
Игорь Осинькин: В концовке игра раскрылась, могли забить мы, но шансом воспользовался соперник
На 103-м году жизни умерла знаменитый дизайнер Айрис Апфель
На 103-м году жизни умерла знаменитый дизайнер Айрис Апфель
Стало известно о пострадавших после атаки беспилотника в Петербурге
Стало известно о пострадавших после атаки беспилотника в Петербурге
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.33
0.49
EUR 98.72
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе пенсионерка вложила в инвестиции почти 2 млн - но деньги ушли мошенникам

2 марта 2024 10:57
176
В Кинель-Черкасском районе пенсионерка вложила в инвестиции почти 2 млн - но деньги ушли мошенникам


Жительнице Кинель-Черкасского района 1951 года рождения в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем инвестиций. Женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение трех дней вложила почти 2 миллиона рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинская пенсионерка решила заработать, но отдала последнее
29 февраля 2024, 11:28
Тольяттинская пенсионерка решила заработать, но отдала последнее
Женщина в течение двух недель вложила более миллиона рублей в «прибыльное дело». Криминал
348
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
27 февраля 2024, 11:02
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
Сотрудники полиции призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим защитить сбережения от посягательств мошенников. Криминал
536
Почти 70% россиян столкнулись со звонками мошенников в 2023 году
26 февраля 2024, 09:21
Почти 70% россиян столкнулись со звонками мошенников в 2023 году
С смс-мошенничеством сталкивались 17% опрошенных. Криминал
479
В центре внимания
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
2 марта 2024  13:23
Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской
97
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1 марта 2024  19:31
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
645
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
915
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
474
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
1 марта 2024  10:29
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
364
Весь список