В Кинель-Черкасском районе пенсионерка вложила в инвестиции почти 2 млн - но деньги ушли мошенникам

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Жительнице Кинель-Черкасского района 1951 года рождения в одном из мессенджеров написал незнакомец и предложил дополнительный заработок путем инвестиций. Женщину заинтересовало предложение, и собеседник выслал ей подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. Женщина в течение трех дней вложила почти 2 миллиона рублей в «прибыльное дело», но приумножить сумму или вывести свои деньги со счета не удалось. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев в мессенджерах и социальных сетях.