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В Кинель-Черкасском районе мужчина и многодетная мать обокрали магазин

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В Кинель-Черкасском районе мужчина и многодетная мать обокрали магазин

В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что во время инвентаризации обнаружил отсутствие части продуктов питания и алкогольной продукции. 

Современные технические средства позволили сотрудникам полиции максимально чётко рассмотреть характерные черты лиц и особенности поведения злоумышленников.

На видеозаписи участковые уполномоченные полиции узнали ранее судимого мужчину 1996 года рождения и 40-летнюю многодетную мать, проживающих в одном из домов, расположенных на соседней с местом происшествия улице.

Сотрудники полиции установили местонахождение односельчан, задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные признали вину в совершении противоправного деяния, раскаялись и выразили готовность сотрудничать со следствием. Полицейские установили, что в процессе застолья женщина позвала мужчину в магазин, утверждая, что у нее имеется достаточное количество денежных средств для покупки продуктов и алкоголя. Находясь в торговой точке, они решили оплатить только закуску, а бутылки со спиртными напитками спрятали в одежде и незаметно для продавцов вынесли, после чего употребили. 

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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