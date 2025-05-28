В Иркутской области подросток убил четверых сверстников и погиб при пожаре

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В городе Байкальске Иркутской области подросток с ножом напал на сверстников, убил четверых, ранил еще четверых, а затем погиб в результате пожара. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, трагедия произошла в частном доме в садоводческом товариществе. По версии следствия, подростки находились в доме, когда один из них внезапно напал на остальных с ножом. Четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверо были госпитализированы с травмами.

После нападения подозреваемый, по предварительным данным, поджег дом и погиб при возникшем пожаре. На месте были обнаружены тела пятерых подростков. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Газета.

По информации Telegram-канала Babr Mash, подростки отмечали день рождения.