В ходе ссоры на бытовой почве тольяттинка ударила мужа ножом

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В начале февраля текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району 1 г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 46-летнего местного жителя из квартиры дома, расположенного на бульваре Буденного, с колото-резаной раной.

В ходе опроса пострадавший пояснил, что телесное повреждение ему причинила супруга. Ранее не судимая 44-летняя женщина была задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе подозреваемая свою вину в содеянном признала и пояснила, что конфликт с мужем произошел на бытовой почве в ходе распития спиртных напитков, мужчина неоднократно её оскорблял, поэтому она ударила его ножом в живот. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе осмотра места происшествия в квартире специалист экспертно-криминалистического отдела У МВД России по г. Тольятти обнаружил и изъял нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, одежду потерпевшего и иные предметы, имеющие отношение к происшествию. Впоследствии они приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.