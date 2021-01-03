В Дагестане полицейский застрелил отца пятерых детей

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В Дагестане сотрудник полиции применил табельное оружие во время драки, застрелив человека. Полицейский пытался произвести предупредительный выстрел и попал возмутителю спокойствия в голову.

Полицию вызвали из-за сообщения о драке: мужчина избивал девушку, пишет ТАСС . После прибытия сотрудников правоохранительных органов мужчина начал кидаться на полицейских. Один из сотрудников произвел выстрел и случайно попал в нападавшего.

«Один из прибывших на место сотрудников увидел, что мужчина поднял руку на женщину. И потребовал его немедленно прекратить противоправные действия. Однако нарушитель повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Полицейский явно переоценил опасность и направил на мужчину табельный пистолет», - сообщили «Комсомольской правде» в следственном управлении СКР по Дагестану.

Агрессивный мужчина не остановился, и тогда прозвучал выстрел. Раненый скончался на месте.

По соцсетям быстро распространилось видео с места происшествия: на кадрах виден залитый кровью человек, слышны женские крики. Видео вызвало в Дагестане большой резонанс. Сообщается, что выстрел произвел полицейский, прикомандированный из Ярославской области, а погиб отец пятерых детей - отставной сотрудник МВД Агай Магомедов.

В отношении стрелявшего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Многие дагестанцы в соцсетях требуют сурово наказать стража порядка.