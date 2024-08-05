В Челно-Вершинском районе мужчина получил удар ножом от подруги

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В дежурную часть О МВД России по Челно-Вершинскому поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1986 года рождения с травмой, полученной в ходе бытового конфликта.



Для установления обстоятельств произошедшего в больницу выехали сотрудники территориального органа внутренних дел. Полицейские изъяли документацию и опросили потерпевшего, который пояснил, что в тот день между ним и его сожительницей возник конфликт, в ходе которого она нанесла ему телесное повреждение кухонным ножом.



По месту жительства пострадавшего полицейские провели осмотр, во время которого обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож.



Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.



При допросе в качестве подозреваемой ранее судимая 35-летняя женщина пояснила, что распивала с супругом алкоголь. Из-за бытовых мелочей между ними вспыхнула ссора, в ходе которой она не смогла совладать с эмоциями и, взяв со стола нож, нанесла ему удар в грудную клетку.



Следственным отделом О МВД России по Челно-Вершинскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».