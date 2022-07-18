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В Чапаевске мужчина убил сожителя бывшей супруги

18 июля 2022 18:16
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В настоящее время мужчина задержан.

Следственным отделом Чапаевска возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве.

В июле 2022 года сотрудникам следственного отдела поступила информация о безвестном исчезновении местного жителя 1967 года рождения. По версии следствия, 13 июля мужчина ушел из дома, оставив документы и личные вещи, после чего информация о его местонахождении отсутствовала. 

В результате проведения проверочных мероприятий были получены сведения о причастности к совершению преступления местного жителя 1980 года рождения.

"В рамках допроса подозреваемый сообщил, что погибший являлся сожителем его бывшей супруги. В ночь с 13 на 14 июля мужчины находились в доме по месту проживания погибшего, где между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов металлической трубой, а также ножом в область расположения жизненно важных органов. В целях сокрытия совершения преступления мужчина вывез тело на берег реки Чапаевки в районе села Воздвиженка Красноармейского района и сбросил в русло, после чего уехал", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

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