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В Безенчукском районе пьяный мужчина дважды угрожал убийством своей супруге

31 января 2025 11:25
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В Безенчукском районе пьяный мужчина дважды угрожал убийством своей супруге

Осенью прошлого года в полицию за помощью обратилась 32 - летняя жительница Безенчукского района, которая сообщила, что муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ей убийством.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, опросили заявителя и ее ранее не судимого мужа, осмотрели квартиру, собрали характеризующий материал. Со слов участников происшествия восстановили картину произошедшего: местный житель 1990 года рождения, из-за внезапно возникшего приступа ревности, схватил со стола на кухне нож, подошел к супруге, приставил острие ножа к шее и сказал: «Может тебя зарезать?». Не имея возможности убежать, женщина восприняла угрозу, как реально опасную для жизни и здоровья. Когда муж успокоился, она смогла выйти из дома и обратится в полицию.

Женщина после вызова полиции, надеясь, что «мужа припугнули», продолжила совместно проживать и простила мужчину.

Однако правонарушитель должных выводов не сделал, и уже через две недели после произошедшего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь приставил острие ножа к голове супруги со словами «Я тебя все-таки зарежу!». В этот момент в квартиру зашла соседка и женщина смогла выбить нож из руки мужа, убежать и обратится в полицию.

Задержанный сотрудниками полиции злоумышленник вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что сначала приревновал жену в гостях к их общему знакомому, с которым та постоянно разговаривала, пока они сидели за столом. Во второй раз приступ агрессии возник спонтанно, пока супруга мирно спала дома в послеобеденное время.

Полицейские предъявили задержанному обвинение в совершении двух эпизодов угрозы убийством, уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта предали в мировой суд для принятия решения по существу дела.

 Безенчукский мировой суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ. Постановление суда вступило в законную силу.

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