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В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей

20 октября 2024 11:32
79
В Безенчуке женщина в декрете отдала мошеннику 400 тысяч рублей

В полицию обратилась 44-летняя жительница Безенчука с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что во время своего декретного отпуска решила подтянуть фигуру и начать заниматься спортом , купив онлайн-тренировки. Наткнувшись на выгодное предложение, потерпевшая заинтересовалась и связалась с «тренером». Доверившись злоумышленнику, женщина оплатил полный курс тренировок, введя свои банковские данные по присланной ей ссылке. Спустя время со счета потерпевшей списалось более 400 000 тысяч рублей, которые она с мужем откладывали на первый семейный отпуск с ребенком. 

По данному факту проводится проверка.

 

Теги: Мошенники

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