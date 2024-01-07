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В аэропорту Самары задержали мигранта - участника драки с местными подростками

7 января 2024 11:52
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В аэропорту Самары задержали мигранта - участника драки с местными подростками

Как сообщалось ранее, с 15 по 17 октября 2023 года на разных участках местности в городе Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. В ходе потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по уголовному делу создана следственная группа, объединено в одно производство несколько уголовных дел, возбужденных по ст. 116 УК РФ (побои), ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведённым оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту «Курумоч» при попытке пересечения границы. В настоящее время подозреваемый допрошен следователем следственного управления СК России по Самарской области, с ним также проводятся другие следственные действия, направленные на уточнение обстоятельств совершенных преступлений. В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет СУ СК.

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