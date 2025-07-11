Увидев не пристёгнутый велосипед, сызранец решил украсть его, однако травма ноги не позволила

120

В отдел полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратился 37-летний местный житель, который сообщил, что с лестничной площадки многоквартирного дома похищен принадлежащий ему велосипед. Со слов заявителя причиненный материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Мужчина предоставил полицейским подробное описание велосипеда, характерные приметы и документы на похищенное имущество.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и очевидцев произошедшего и выяснили, что транспортное средство хранилось на лестничной площадке первого этажа не пристегнутым. Проводя поквартирный обход, жильцы подъезда, рассказали полицейским, что в одной из квартир в ночь, когда произошло хищение имущества, надолго засиделась пьяная компания. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленной недалеко от места совершения преступления, и предположили, что к совершению хищения может быть причастен местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и преступление в сфере незаконного оборота оружия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение 42-летнего мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса задержанный сознался в содеянном и пояснил, что недавно повредил ногу. Уходя из гостей в нетрезвом состоянии и, увидев не пристегнутый велосипед, он решил воспользоваться транспортным средством, чтобы добраться до дома. Как выяснилось, мужчина из-за травмы ноги не смог довести свой преступный умысел до конца и спрятал велосипед в укромном месте.

В это же время в дежурную часть отдела полиции по Юго-Западному району МУ МВД России «Сызранское» обратился житель близлежащего многоквартирного дома, который гуляя с собакой, обнаружил бесхозное транспортное средство и вернул его полицейским.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя 1983 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия. Похищенное транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.