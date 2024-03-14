Установлена причастность трех безработных жителей Тольятти в деятельности террористической организации

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В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность трех безработных жителей г. Тольятти: Хайрутдинова Р.И., Ботвы А.В. и Мамедова Э.Р. к участию в деятельности ячейки Международной террористической организации (далее – МТО).

Установлено, что указанные лица в ходе посещения мечетей осуществляли действия по вербовке граждан в деятельность вышеупомянутой терорганизации, а также укрывали

в октябре 2017 года находящихся в розыске участников «Казанской ячейки» МТО жителей Республики Татарстан.

В сентябре 2019 года совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Самарской области Хайрутдинов Р.И., Ботва А.В. и Мамедов Э.Р. задержаны.

На основании переданных УФСБ России по ЦВО результатов оперативно-розыскной деятельности первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ.

В ноябре 2020 года Центральным окружным военным судом (г. Екатеринбург) Ботва А.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного

ч.2 ст.205.5 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии строгого режима.

В марте 2021 года тем же судебным органом остальные фигуранты уголовного дела также признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Хайрутдинов Р.И. приговорен к лишению свободы на срок 11 лет, Мамедов Э.Р. – на срок 12 лет

с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 2 года. Отбывание первых 3 лет лишения свободы каждому из осужденных – Мамедову Э.Р. и Хайрутдинову Р.И. назначено в тюрьме, оставшуюся часть – в исправительной колонии строгого режима.

Стороной защиты подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой 13 февраля 2024 года приговор первой инстанции оставлен без изменения и вступил

в законную силу.