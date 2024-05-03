Уроженец Армении в Самаре искал единомышленников для экстремистского сообщества

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УФСБ России по Самарской области совместно с УФСИН России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность уроженца Республики Армения, 1993 г.р., являвшегося активным участником экстремистского сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Установлено, что указанное лицо, находясь в местах лишения свободы и разделяя идеологию сообщества, осуществляло пропаганду деятельности вышеуказанной организации среди других заключенных, а также поиск единомышленников для дальнейшего вовлечения их в деятельность данного преступного сообщества.

В марте 2023 года на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по г. Сызрань СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

Решением Сызранского городского суда Слоян М.М. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением штрафа в размере 300 тыс. рублей.