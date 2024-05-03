Я нашел ошибку
Главные новости:
"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями
"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями
для 42% россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности
Для 42% россиян важно, чтобы их работодатель участвовал в благотворительности
В РФ утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года
В РФ утвердили концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года
В Кинель-Черкасском районе горела крыша частного двухквартирного дома
В Кинель-Черкасском районе горела крыша частного двухквартирного дома
Самарцам рассказывают о защите недвижимости
Самарцам рассказывают о защите недвижимости
Самарчанка хотела сохранить деньги, но отдала мошенникам 3 млн рублей
Самарчанка хотела сохранить деньги, но отдала мошенникам 3 млн рублей
Уроженец Армении в Самаре искал единомышленников для экстремистского сообщества
Уроженец Армении в Самаре искал единомышленников для экстремистского сообщества
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.27
EUR 98.64
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Уроженец Армении в Самаре искал единомышленников для экстремистского сообщества

3 мая 2024 11:10
102
Уроженец Армении в Самаре искал единомышленников для экстремистского сообщества

УФСБ России по Самарской области совместно с УФСИН России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность уроженца Республики Армения, 1993 г.р., являвшегося активным участником экстремистского сообщества, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.

Установлено, что указанное лицо, находясь в местах лишения свободы и разделяя идеологию сообщества, осуществляло пропаганду деятельности вышеуказанной организации среди других заключенных, а также поиск единомышленников для дальнейшего вовлечения их в деятельность данного преступного сообщества.

В марте 2023 года на основании переданных материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по г. Сызрань СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

Решением Сызранского городского суда Слоян М.М. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением штрафа в размере 300 тыс. рублей.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян.
3 мая 2024  10:57
Во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства приняли участие 17,2 млн россиян
214
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
370
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
431
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
450
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
2 мая 2024  09:18
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
482
Весь список