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Ульяновцы приехали в Новокуйбышевск и украли велосипеды

28 января 2024 12:53
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Ульяновцы приехали в Новокуйбышевск и украли велосипеды

Летом прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску поступило два сообщения от соседей многоквартирного дома, расположенного по переулку Приозерному, по факту хищения велосипедов с лестничной площадки. Пострадавшие оценили похищенное на общую сумму 42 000 рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщениях адресу, осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировки на похищенное имущество и передали их всем наружным службам.

Отрабатывая полученные сведения, сотрудники уголовного розыска проверили места сбыта похищенного.  В одном из ломбардов города оперативники обнаружили пропавшие велосипеды и изъяли залоговые билеты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления жители Ульяновска 1986 и 1993 годов рождения. Кроме того, оперативники выяснили, что установленные лица находились в федеральном розыске за ранее совершенные преступления.

Благодаря бдительности работников железнодорожного вокзала подозреваемые были задержаны во время покупки билетов и переданы сотрудникам отдела уголовного розыска.

Во время опроса злоумышленники вину признали и пояснили, что они приехали погулять в г. Новокуйбышевск, но имеющиеся денежные средства закончились, после чего решили компенсировать их нехватку совершением хищения чужого имущества. Мужчины вошли в подъезд дома, прошли по этажам, обнаружили велосипеды. Транспортные средства забрали и сдали в ломбард а денежные средства потратили на личные нужды.

По ходатайству органов предварительного следствия в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственным отделом О МВД России по г. Новокуйбышевску возбужденные уголовные дела в отношении 37 и 30-летних жителей соседнего региона соединены в одно производство, и с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд для рассмотрения по существу.  Похищенное изъято и возвращено владельцам.

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