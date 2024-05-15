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Уборщица из Самары лишилась миллиона из-за мошенников, пугающих ее кредитом

15 мая 2024 12:54
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Уборщица из Самары лишилась миллиона из-за мошенников, пугающих ее кредитом

Жительнице Самары, которая работает уборщицей в одном из образовательных учреждений, посредством интернет-мессенджера позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, будто мошенники от ее имени оформили несколько кредитов и пытаются похитить данные денежные средства. Он также заверил, что возбуждено уголовное дело и уже ведется расследование.

Кроме того, незнакомец настоятельно рекомендовал 56-летней горожанке самой оформить кредиты в банках на максимально одобренную сумму, после чего перевести все средства на «безопасный» счет. Поверив словам звонившего, женщина взяла в банке крупные займы и в течение недели совершила около 3 переводов на указанные ей счета на сумму более 1 млн. рублей. Когда деньги закончились, жительница Самары попыталась дозвониться до собеседника, однако его телефон был выключен. Осознав, что стала жертвой мошенника, сообщила о произошедшем в полицию. 

Теги: Мошенники

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